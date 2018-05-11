Ассоциация туризма: Большинство повторно посещающих Азербайджан - туристы из Ирана и арабских стран

Большинство повторно посещающих Азербайджан составляют граждане Ирана и арабских стран, в частности, граждане Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в пятницу сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров, передает Day.Az.

Что касается туристов из Европы, Азии и стран СНГ, по словам Багирова, малая часть этих туристов повторно посещает Азербайджан.

"Однако туристы из Ирана, арабских стран посещают страну не два, а даже 3-4 раза. Образ их жизни, интерес к путешествию иной. Культура туризма европейцев отличается, они любят путешествовать в разные страны", - добавил председатель Ассоциации.

Отметим, что число прибывших в Азербайджан иностранцев в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросло на 449 215 (20 процентов) и составило 2 691 998 человек. 853 082 человека из числа прибывших в Азербайджан иностранцев являются гражданами России, 537 710 человек - Грузии, 362 597 человек - Ирана, 301 553 человека - Турции, 102 360 человек - ОАЭ, 62 454 - Ирака, 57 756 человек - Украины, 33 273 человека - Саудовской Аравии, 381 213 человека являются гражданами других стран.