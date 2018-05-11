Проблемы проживающих в аварийных зданиях в Баку вынужденных переселенцев будут решены в скором времени - ФОТО

В скором времени будут предприняты меры для решения проблем вынужденных переселенцев, разместившихся в аварийных зданиях в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в пятницу на встрече с вынужденными переселенцами, разместившимися в нескольких общежитиях и административных зданиях Хатаинского, Бинагадинского и Наримановского районов Баку, сказал председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев.

Глава Госкомитета посетил места проживания вынужденных переселенцев, ознакомился с их проблемами.

По словам Ровшана Рзаева, в первую очередь поэтапно будут решены проблемы вынужденных переселенцев, проживающих в тяжелых условиях в аварийных зданиях.

Напомним, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта Азербайджан подвергся военной агрессии со стороны Армении, были оккупированы 20 процентов исторических азербайджанских земель - Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, на этих территориях проводилась политика этнической чистки, более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами.