Футболисты с ограниченными возможностями здоровья из Азербайджана и Грузии провели товарищеский матч - ФОТО - ВИДЕО

12 мая 2018 10:55

В Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе прошел товарищеский матч, между футболистами-инвалидами Азербайджана и Грузии, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. Об этом сообщили Trend в Arabaçı TV, передает Day.Az.

Благотворительный матч был организован Общественным объединением инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Азербайджанской Республики. Игра прошла в интересной и напряженной борьбе и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Гостям была представлена концертная программа с участием исполнителей двух стран.

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Футболисты-инвалиды Азербайджана и Грузии провели интересный матч

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