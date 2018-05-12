В штаб-квартире ШОС прошел День культуры Азербайджана

В штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине состоялся День культуры Азербайджана. Об этом говорится в сообщении организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие, посвященное Дню культуры Азербайджана, было проведено в рамках проекта "ШОС-наш общий дом". Организатором выступили Фонд Гейдара Алиева, посольство Азербайджана в КНР и Секретариат ШОС.

Выступая на мероприятии, которое состоялось 11 мая, Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов сказал, что День культуры Азербайджана продолжает традицию знакомства с разнообразной и богатой культурой народов стран семьи ШОС.

"Плодородна и богата земля Азербайджана. Разнообразна, сочна как гранат и красочна как весна азербайджанская культура, щедр и талантлив народ Азербайджана. Посланцы "страны огней" приглашают нас в земной гранатовый рай", - сказал Алимов.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналли в свою очередь отметил, что День культуры Азербайджана в штаб-квартире ШОС является наглядным показателем того важного значения, которое страна придает сотрудничеству с организацией.

"День культуры моей страны в штаб-квартире ШОС является наглядным показателем того важного значения, которое мы придаем нашему сотрудничеству с организацией, относя себя к полноправным членам "семьи ШОС". Мы считаем, что проведение в рамках организации такого рода культурных мероприятий еще больше сближает членов семьи ШОС и прививает нам "Шанхайский дух", - подчеркнул в своём выступлении Зейналли.

Как отмечается, главным событием мероприятия стал концерт традиционной азербайджанской музыки, который дал возможность присутствующим насладиться чарующими голосами народного артиста Азербайджана, лауреата международной музыкальной премии ЮНЕСКО Алима Гасымова и лауреата международного конкурса вокалистов "Урал моно" Улькар Алиевой, а также душевной игрой на таре, лауреата международного конкурса Мугама, музыканта Шахрияра Иманова. Танцевальный ансамбль "Мирвари" представил "страну огней" душевными мелодиями и зажигательными танцами.

Гости вечера познакомились также с разнообразными яркими образцами искусства азербайджанских ковроткачей. Большой интерес вызвала развёрнутая в специальных залах выставка произведений искусств азербайджанского народа, которые представили древнюю и богатую историю и культуру Азербайджана. Особое место на выставке заняло творчество двадцатилетней азербайджанской художницы Фидан Ким (Новрузова). Самобытные работы легко и ярко повествуют историю ее жизни с помощью тонких узоров и орнаментов, олицетворяющих богатую культуру родной страны.

Участники Дня культуры также смогли продегустировать оригинальную азербайджанскую кухню.

На мероприятии присутствовали чрезвычайные и полномочные послы Индии, Кыргызстана, Пакистана, Узбекистана, Шри-Ланки, Турции, Афганистана, Туркменистана, Австрии, Бангладеш, Грузии, Ирландии, Кувейта, Мальты, Сенегала, Словении, Сирии, Чили, Объединённых Арабских Эмиратов, высокие представители дипломатических миссий Казахстана, Таджикистана, Саудовской Аравии и других, а также научных, культурных и деловых кругов Китая, китайские и зарубежные журналисты.

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