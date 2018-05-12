В Баку будет пасмурно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами усилится, передает Day.Az.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-16, днем 21-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем 50-55%.

13 мая на северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) в течение дня будет преобладать умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 13-14 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) ожидается северо-западный ветер. Температура морской воды составит 16-17 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра на отдельных территориях ожидаются грозы, временами дожди, которые могут местами принять ливневый характер. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью ожидается 3-7, днем 10-15 градусов тепла.

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