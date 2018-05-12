Продлен срок ареста экс-начальника караула Пенитенциарной службы минюста Азербайджана

Продлен срок ареста начальника караула Пенитенциарной службы минюста Азербайджана Джейхуна Самедова, обвиняемого в несоблюдении требований Правил по сопровождению двух заключенных в Баку.

Об этом в субботу сказал Trend адвокат Самедова Вилаят Надиров, передает Day.Az.

Адвокат сказал, что решением суда срок ареста Самедова продлен на три месяца, до 23 августа.

Напомним, что срок меры пресечения в виде ареста в отношении Самедова завершался 23 мая этого года.

Отметим, что 23 октября 2017 года Этибар Алекпер оглу Мамедов и Али Расим оглу Агами, арестованные по обвинению в особо тяжких преступлениях, в ходе этапирования в Баку в вагоне спецназначения Баку-Астара-Баку в сопровождении железнодорожного караула сбежали на территории поселка Баладжары.

В связи с этим в минюсте был создан оперативный штаб, совместно с другими правоохранительными органами проводятся все необходимые меры по поиску и поимке сбежавших из-под ареста лиц. Для расследования условий и причин произошедшего была проведена всесторонняя принципиальная служебная проверка.

Согласно предварительным результатам служебной проверки, за халатное выполнение служебных обязанностей приказом министра юстиции командир конвойного батальона Пенитенциарной службы полковник-лейтенант юстиции Бахруз Абдуллаев и исполняющий обязанности начальника штаба батальона майор юстиции Хикмет Садыхов отстранены из органов юстиции, командир второй конвойной роты батальона капитан юстиции Руслан Зейналов, командир третьей роты капитан юстиции Рза Ханкишиев и старший помощник конвойной службы, начальника штаба, капитан юстиции Ракиф Мамедов освобождены от занимаемой должности.

Кроме того, начальник караула Джейхун Самедов, непосредственно обеспечивающий сопровождение арестованных лиц в вагоне, и семеро других сотрудников отстранены из органов юстиции, многие ответственные сотрудники Пенитенциарной службы привлечены к серьезной дисциплинарной ответственности.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия), создана следственная группа, проведены безотлагательные следственные действия.

Предварительное следствие установило, что во время этапа арестованных лиц караульный состав не соблюдал требований Правил по сопровождению арестованных лиц в отношении Мамедова и Агами, что привело к чрезвычайному происшествию - побегу из-под ареста виновных лиц.

В связи с этим начальник караула Джейхун Самедов, помощники начальника караула Фуад Гаджиев и Турал Платханов были привлечены к уголовной ответственности за действие, предусмотренное статьей 308.2, и в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.