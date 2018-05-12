В Гяндже столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие

12 мая 2018 15:08

В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, столкнулись два микроавтобуса, совершавших междугородние пассажироперевозки. 

В результате ДТП пострадали несколько человек. 

Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.

По факту ведется расследование. 

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