В Гяндже столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие
12 мая 2018 15:08 228
В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, столкнулись два микроавтобуса, совершавших междугородние пассажироперевозки.
В результате ДТП пострадали несколько человек.
Пострадавшие были доставлены в Гянджинскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.
По факту ведется расследование.
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