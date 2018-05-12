На этих участках дорог в Баку ограничат движение транспорта - ДЕТАЛИ
12 мая 2018 15:10 305
Сегодня с 22:00 на участке моста Хатаинского проспекта, выходящего к проспекту Гейдара Алиева, а также на участке моста от проспекта Гейдара Алиева до проспекта Бабека будет полностью или частично ограничено автомобильное движение, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и Бакинского транспортного агентства, распространенном в субботу.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки, и указанные работы продлятся до завтрашнего утра.
Просьба к водителям, быть внимательными во время движения на указанных участках дороги и соблюдать правила дорожного движения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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