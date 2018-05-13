Сегодня в Азербайджане более 36 тысяч абитуриентов сдают экзамены в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье проводит вступительные экзамены по II и III группам специальностей для абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения Азербайджана на 2018/2019 учебный год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Экзамены проводятся в 11 городах Азербайджана - Баку, Нахчыван, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Шеки, Барда, Гейчай, Ширван, Лянкяран и Хачмаз. Для управления экзаменационным процессом привлечены 248 руководителей экзаменами и 2856 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

На экзаменах предусмотрено участие 36559 абитуриентов. Из них 17253 абитуриента будут сдавать экзамены по II группе, а 19306 - по III группе.

33462 абитуриентов - выпускники азербайджанского сектора (по II группе - 15599, по III группе - 17863), а 3097 абитуриентов - выпускники русского сектора (по II группе - 1654, по III группе - 1443). 16194 абитуриентов мужского пола (по II группе - 10974, по III группе - 5220), а 20365 абитуриентов женского пола (по II группе - 6279, по III группе - 14086). 28318 абитуриентов - выпускники общеобразовательных школ текущего года, а 8241 - выпускники прошлых лет. 93 абитуриента - выпускники высших учебных заведений, а 1452 - выпускники средних специальных учебных заведений. 196 абитуриентов - граждане зарубежных стран. Самый старший абитуриент 1960 года рождения, а самый младший 2003 года.

Экзамен начинается в 11:00 и будет продолжаться 3 часа. Сразу после завершения экзамена независимыми экспертами будет проведена экспертиза тестовых вопросов. Правильные ответы на вопросы будут размещены на сайте и на Facebook-странице ГЭС.

Сразу после завершения экзамена независимыми экспертами будет проведена экспертиза тестовых вопросов. Правильные ответы на вопросы будут размещены на сайте и на Facebook-странице ГЭС.

После завершения обработки карты ответов абитуриентов результаты и графическое изображение карты ответов каждого абитуриента будут размещены на сайте ГЭС через 3-4 дня после экзамена.