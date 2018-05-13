Участник: «Бакинский марафон-2018» мотивирует людей заниматься спортом
"Бакинский марафон-2018" мотивирует людей заниматься спортом, сказал в воскресенье Trend участник марафона из Шотландии Алан Ментифай, передает Day.Az.
Он, по его словам, уже на протяжении семи лет живет и работает в Баку. В марафоне Ментифай участвует впервые.
Участник марафона также выразил уверенность в том, что достигнет финиша.
Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартует третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".
Эксклюзивным партнером проекта "Бакинский марафон-2018", нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom.
Марафон организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. "Бакинский марафон-2018" протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.
Церемония награждения победителей соревнований "Бакинский марафон - 2018" будет проводиться в двух категориях - за первые три места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место составляет три тысячи манатов, за второе место - две тысячи манатов, а за третье место - 1000 манатов.
Кроме того, победителям будут вручены подарки, медали и сертификаты. Участникам, занявшим четвертое-десятое места в соревнованиях среди мужчин и женщин, спонсорами "Бакинского марафона - 2018" будут вручены различные ценные подарки, всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку организации соревнований, - сертификаты.
Отметим, что средства от "Бакинского марафона - 2018" будут направлены на реализуемый Фондом Гейдара Алиева проект, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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