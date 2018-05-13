Определился победитель "Бакинского марафона-2018" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

11:42

Финиша "Бакинского марафона 2018" первым достиг участник из Украины Игорь Олетиренко (1990 года рождения). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Вторым конечного пункта марафона достиг участник из Ирана Магомед Джафар Муради (1990 года рождения).

Третьим завершил забег гражданин Турции Омар Алканоглу (1991 года рождения).

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.

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10:16

13 мая дан старт "Бакинскому марафону-2018", проводимому по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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08:08

Сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартует третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эксклюзивным партнером проекта "Бакинский марафон-2018", нацеленного на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели, является компания Azercell Telekom.

Марафон организован при поддержке Управления Приморского Бакинского бульвара и Бакинского олимпийского стадиона. "Бакинский марафон-2018" протяженностью 21 километр стартует с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Церемония награждения победителей соревнований "Бакинский марафон - 2018" будет проводиться в двух категориях - за первые три места среди мужчин и женщин. В обеих категориях награда за первое место составляет три тысячи манатов, за второе место - две тысячи манатов, а за третье место - 1000 манатов.

Кроме того, победителям будут вручены подарки, медали и сертификаты. Участникам, занявшим четвертое-десятое места в соревнованиях среди мужчин и женщин, спонсорами "Бакинского марафона - 2018" будут вручены различные ценные подарки, всем участникам марафона и волонтерам, оказавшим поддержку организации соревнований, - сертификаты.

Отметим, что средства от "Бакинского марафона - 2018" будут направлены на реализуемый Фондом Гейдара Алиева проект, связанный с детьми, лишенными родительской опеки.

На сегодняшний день лучший результат в проведенном в Баку полумарафоне показал гражданин Турции Вейси Аслан. В 2017 году он пришел к финишу за час и семь минут. А победитель "Бакинского марафона-2016" Намиг Асадов из Азербайджана преодолел дистанцию за час и семнадцать минут.

Фото: АЗЕРТАДЖ, Trend