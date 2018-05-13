Джейхун Байрамов: «Бакинский марафон» важен с точки зрения правильной организации досуга молодежи

Бакинский марафон крайне важен с точки зрения правильной организации досуга, здорового образа жизни молодежи.

Об этом сказал Trend в воскресенье министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, который также принимает учатие в "Бакинском марафоне-2018", передает Day.Az.

"Очень положительно оцениваю Бакинский марафон. Также позитивно оцениваю то, что с каждым годом растет число участников уже традиционного Бакинского марафона. Организация таких массовых мероприятий крайне важна с точки зрения правильной организации досуга, здорового образа жизни молодежи. Как я отметил, здесь участвуют различные люди, для профессиональных спортсменов это соревнование, то есть для них главным является победа. Для многих других же людей, это просто хорошо провести время с другими людьми, быть с ними вместе, почувствовать командный дух", - сказал Байрамов.

По словам министра, в марафоне принимают участие различные коллективы, вузы участвуют командами. "Достаточно большой коллектив министерства образования тоже здесь. Для нас это тоже прекрасная возможность, и я призываю каждого быть активным, принимать участие в данном марафоне", - добавил министр.

В этом году в забеге участвуют 18 тысяч человек.

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

В Бакинском марафоне принимают участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.