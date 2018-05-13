Участник из Вены: Организация «Бакинского марафона» - великолепная идея

Организация таких мероприятий, как "Бакинский марафон" - великолепная идея, сказал в воскресенье Trend участник из Вены Хорст Кауфманн, передает Day.Az.

"Я приехал в Баку для участия в марафоне. Я участвовал в марафоне в Баку два года назад, и теперь это мой второй марафон. Я думаю, что это великолепная идея организовать этот марафон. Для каждого города важно организовать подобные мероприятия", - сказал он.

Кауфманн выразил надежду, что приедет в Баку в следующий раз для участия в полном марафоне. Напомним, что протяженность Бакинского марафона составляет 21 километр.

"Я хотел бы, чтобы в Баку организовали полный марафон [42 километра]. И тогда я приеду сюда еще раз и буду участвовать снова", - сказал он.

Отметим, что по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана стартовал третий "Бакинский марафон-2018", который проводится под девизом "Победи ветер!".

Для участия в марафоне в этом году прошли регистрацию 18 тысяч человек.

Марафон стартовал с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

Бакинский марафон нацелен на поддержку развития спорта в Азербайджане, пропаганду здорового образа жизни, объединение людей во имя благородной цели. Правом участия в соревновании обладают лица старше 16 лет, заранее прошедшие регистрацию.

В Бакинском марафоне принимают участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.

В марафоне принимают участие представители действующих в Азербайджане посольств Италии, России, Турции, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Туркменистана, Колумбии, ОАЭ, Литвы и Латвии.