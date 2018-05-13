Вице-спикер: Мероприятия наподобие Бакинского марафона - поддержка политики обеспечения интересов граждан в Азербайджане

Мероприятия наподобие Бакинского марафона являются поддержкой политики, направленной на обеспечение интересов граждан в Азербайджане. Об этом сказала Trend в воскресенье заместитель председателя Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова, принимающая участие в забеге, передает Day.Az.

Бахар Мурадова считает, что каждый, вне зависимости от возраста, позиции должен принимать участие в таких мероприятиях.

"Прежде всего, это прекрасный проект, агитирующий здоровый образ жизни. И при этом это является примером сплоченности людей различных профессий над одной целью. Помимо своих конкретных целей подобные мероприятия являются поддержкой гражданскому единству, солидарности, политике государства, направленной на обеспечение интересов граждан. И поэтому я сегодня испытываю чувство большой гордости от того, что нахожусь среди собравшихся сюда тысячи людей. Конечно, здесь важным является не победа, а участие. Очень рада, что сегодня я тоже среди участников. Желаю всем удачи", - сказала Мурадова.

В этом году в забеге участвуют 18 тысяч человек.

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершится у Бакинского олимпийского стадиона.

В Бакинском марафоне принимают участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.