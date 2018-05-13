Участник: Бакинский марафон вносит большой вклад в пропаганду здорового образа жизни в Азербайджане

Бакинский марафон вносит большой вклад в пропаганду здорового образа жизни в Азербайджане, сказал Trend в воскресенье один из участников соревнования Видади Гурбанов, передает Day.Az.

В соревновании 59-летний Гурбанов принял участие впервые.

"Я стараюсь регулярно заниматься спортом, физическими упражнениями. Бакинский марафон стал очередной такой возможностью. Это своего рода вызов - потягаться с молодыми ребятами", - рассказал Гурбанов.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана прошел третий "Бакинский марафон-2018", под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.