Участник: Бакинский марафон - это возможность как укрепить свое здоровье, так и найти новых друзей

Хотелось бы, чтобы такие соревнования как Бакинский марафон проводились чаще, сказал Trend в воскресенье один из участников соревнования Эльдар Алиев, передает Day.Az.

"В соревновании я принял участие впервые. Мне все очень понравилось. Намерен и в дальнейшем участвовать в таких мероприятиях, ведь это возможность как укрепить свое здоровье, так и найти новых друзей, " - отметил Алиев.

Отметим, что сегодня по инициативе Фонда Гейдара Алиева в столице Азербайджана прошел третий "Бакинский марафон-2018", под девизом "Победи ветер!".

Марафон протяженностью 21 километр стартовал с Площади Государственного флага и завершился у Бакинского олимпийского стадиона.

В этом году в забеге участвовали 18 тысяч человек.

В Бакинском марафоне приняли участие жители таких регионов Азербайджана, как Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчыван, Габала, Шамахы, Загатала, Шеки, Огуз и других регионов.

Наряду с гражданами Азербайджана, к марафону подключились также представители Италии, Франции, России, Турции, Ирана, Грузии, Украины, Беларуси, Великобритании, ОАЭ, Ирака,США, Китая, Малайзии, Индии, Японии, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Колумбии, Литвы, Латвии, Германии, Чехии и других стран.