Обнародован прогноз погоды на понедельник

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Вечером местами морось, умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха составит ночью 14-16, днем - 19-23 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в отдельных местах временами ожидаются дожди, грозы, в основном без осадков. Порывистый западный ветер.

Ночью 11-16, днем 19-24, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.