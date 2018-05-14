Азербайджанские наездники восхитили зрителей Королевского Виндзорского конного шоу - ФОТО

Группа всадников Государственной пограничной службы выступила в организованном накануне дня рождения Королевы Великобритании и Северной Ирландии Ее Величества Елизаветы II Королевском Виндзорском конном шоу с грандиозной программой с участием знаменитых во всем мире карабахских скакунов. Программа была представлена при организационной поддержке Федерации конного спорта Азербайджанской Республики (ФКСА), содействии Министерства культуры и Европейского азербайджанского общества (TEAS).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в ФКСА, в шоу нашу страну наряду с группой всадников представляли танцевальная группа "Серхедчи", ритм-группа "Натиг" и художники, передает Day.Az. Специальная программа под названием "Land of Fire - Azerbaijan" ("Азербайджан -Страна Огней") была с интересом встречена зрителями Королевского Виндзорского конного шоу, отмечающего в этом году свой 75-летний юбилей.

Азербайджан с первого участия в этом мероприятии находился в центре внимания. Виндзорский замок, принадлежащий королевской семье, еще в 1956 году познакомился с первым карабахским скакуном - Заманом. Подаренный в то время королеве Елизавете II карабахский скакун впервые представил в Великобритании древнее коневодческое искусство Азербайджана.

Под звуки завораживающего выступления ритм-группы "Натиг" заслуженного артиста Азербайджана Натига Ширинова 20 всадников Государственной пограничной службы под руководством тренера Азера Гамзаева вышли на арену верхом на карабахских скакунах. Мастерство наездников восхитило зрителей. В представленной композиции выступили танцевальная группа "Серхедчи" под руководством хореографа, заслуженной артистки Наили Мамедзаде, группа огнедышащих факиров и два художника. Режиссером-постановщиком двенадцатиминутного шоу является заслуженный работник Азербайджана Ниджат Кязымов.

12 мая делегация Федерации конного спорта Азербайджанской Республики встретилась с королевой Великобритании Ее Величеством Елизаветой II и в качестве символического подарка предподнесла ей бронзовую скульптуру карабахского скакуна.