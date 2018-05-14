Студент UNEC победил на конкурсе бизнес-идей Made in Azerbaijan - ФОТО

В UNEC состоялся финальный этап конкурса бизнес-идей Made in Azerbaijan-3, сообщает вуз в понедельник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, целью конкурса, организованного при совместной поддержке министерства образования, министерства молодежи и спорта, Kapital Bank и UNEC, является оказание поддержки на уровне высших учебных заведений в применении распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтяной продукции".

На конкурс бизнес-идей Made in Azerbaijan-3 представлены 58 проектов из шести университетов республики. При подготовке бизнес-идей учитывалось их соответствие распоряжению и миссии конкурса, реальности применения проекта на внутреннем рынке, упрощенный финансовый план на уровне бизнес-идеи, актуальность и креативность. Совет экспертов оценил представленные бизнес-идеи и пять проектов получили пропуск в финал.

В финале перед членами жюри выступили - студентка четвертого курса групп SABAH UNEC Эльнара Мамедова с проектом Count Me, студент третьего курса Тогрул Мирзоев - Novbe.al, студент четвертого курса факультета "Экономики" Джалил Аббаслы - E-travel, студент третьего курса Международной школы экономики Эшгин Джафаров - Stevia и студент Бакинского инженерного университета Эльчин Сулейманов - Chessy.

После представления бизнес-идей члены жюри оценили возможность их применения, перспективу брендирования продукции или услуг, инвестиционную привлекательность, презентацию, ответы на вопросы, оригинальный и креативный подход.

По решению членов жюри Эшгин Джафаров с проектом Stevia стал победителем конкурса. В бизнес-идее, которая включает сферы сельского хозяйства и промышленности, предлагается производство растения стевии, использование его в пищевой и лекарственной промышленности. Продукт предусмотрен в особенности для страдающих сахарным диабетом и лишним весом.

Следует отметить, что в конкурсе Made in Azerbaijan-2 Джафаров завоевал IV, а в первом V место.

II места удостоена бизнес-идея Chessy, а III - Count Me.

Победителям были представлены ценные подарки от министерства молодежи и спорта и Kapital Bank. А завоеватели первых трех мест при финансовой поддержке Kapital Bank изучат опыт технопарка и стартапов ведущих университетов Турции.

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