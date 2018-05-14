Свыше 200 азербайджанских таможенников привлечены к ответственности - ДЕТАЛИ

В рамках мероприятий по борьбе с коррупцией в органы прокуратуры Азербайджана направлены документы по действиям 10 сотрудников таможенных органов. Об этом сообщил в понедельник начальник управления внутренней безопасности Государственного таможенного комитета Азербайджана Фуад Гасымов в рамках своего выступления на общественных обсуждениях на тему "Прозрачность и отчетность в работе таможенных органов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам начальника управления, документы по деятельности еще семи сотрудников таможенных органов направлены в следственное управление Государственного таможенного комитета.

"К дисциплинарной ответственности привлечены 209 сотрудников таможенных органов, совершивших нарушения в момент исполнения профессиональных обязанностей. Из них 10 человек были уволены из таможенных органов, два человека - освобождены с занимаемых должностей. Еще один сотрудник таможенных органов был понижен в должности, пять человек - понижены в звании. 47 сотрудникам таможенных органов были вынесены последние предупреждения и строгие выговоры, 114 человек получили обычный выговор, а 30 человек - предупреждения", - сказал Гасымов.

В понедельник в Баку стартовало общественное обсуждение на тему "Прозрачность и отчетность в работе таможенных органов". В рамках мероприятия были обсуждены мероприятия, проведенные с целью обеспечения прозрачности и отчетности в деятельности таможенных органов, роль электронных таможенных служб в сотрудничестве между таможенными органами и бизнес-структурами и прочие процессы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook