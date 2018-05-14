На одном из выездов из Баку ограничивается движение транспорта

В целях регулирования безопасного движения автотранспортных средств в Баку, сегодня с 11:00 ограничивается движение на дороге Локбатан-Гобу-Хокмели. Это связано с нанесением новой дорожной разметки.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения продлятся до вечера, передает Day.Az.

Госагентство призывает автомобилистов воспользоваться альтернативными дорогами.

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