На одном из выездов из Баку ограничивается движение транспорта

14 мая 2018 12:47

В целях регулирования безопасного движения автотранспортных средств в Баку, сегодня с 11:00 ограничивается движение на дороге Локбатан-Гобу-Хокмели. Это связано с нанесением новой дорожной разметки.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничения продлятся до вечера, передает Day.Az.

Госагентство призывает автомобилистов воспользоваться альтернативными дорогами.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az