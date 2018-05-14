Трагедия в Гедабее: внук утонул в реке на глазах у дедушки

В Гедабейском районе 9-летний ребенок утонул в реке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, трагедия произошла в селе Чобанкенд. Исак Алиев вместе со своим внуком - Гусейном Алиевым, 2009 года рождения, перезжали через реку на автомобиле, когда заглох двигатель машины.

Дедушка ребенка вышел из машины, чтобы запустить двигатель. В это время Г.Алиев открыл дверь автомобиля и упал в реку. Сильный поток воды унес ребенка. Дед бросился в воду спасать внука, однако сильное течение воды помешало ему. Внук утонул, дед получил тяжелые травмы.

Люди поблизости извлекли обоих из воды. И.Алиев был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Его доставили в одну из частных клиник Баку, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.