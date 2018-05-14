В Центре Гейдара Алиева пройдет "Детский фестиваль"

В Центре Гейдара Алиева в Баку 1-2 июня состоится "Детский фестиваль". Об этом говорится в сообщении Центра, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии по случаю Международного дня защиты детей, которое состоится первого июня, также примут участие воспитанники детских домов и школ-интернатов Баку и регионов Азербайджана.

Фестиваль продлится два дня с 16:00 до 19:00.

В рамках мероприятия будут представлены различные развлекательные программы. Дети смогут покататься на аттракционах, установленных в Центре Гейдара Алиева, развлечься на ледовом катке, принять участие в музыкальных программах и других развлечениях, а также посоревноваться в конкурсах.

Для детей будут организованы мастер-классы по различным областям, и маленькие таланты смогут продемонстрировать свои навыки, рисуя на асфальте.

Впервые в Центре будет организован конкурс лодок, состоится концерт.

Дети встретятся с любимыми сказочными персонажами и получат возможность провести праздник весело, с интересными сюрпризами и подарками.

Вход на территорию и развлечения будет бесплатным.

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