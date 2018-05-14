В зоне бакинской телебашни вновь может произойти оползень
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана планирует в конце мая завершить исследования причин оползня на Баиловском склоне вблизи бакинской телебашни.
Об этом в понедельник сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, отчеты по результатам исследования в июне будут представлены соответствующим государственным структурам и Кабинету министров.
Гаралов отметил, что в отчете будут изложены причины возникновения данного процесса, его глубина, возможные процессы в будущем и другая подробная информация.
Представитель министерства также отметил, что в данный момент ситуация в зоне оползня вблизи телебашни стабильная.
"На данном участке проводятся наблюдения, продолжаются исследования, каких-либо изменений не наблюдается", - сказал Гаралов.
Начальник экспедиции добавил, что на данном участке через 10-15 лет может вновь произойти оползень.
"Потому что данная территория склонна к оползням, здесь они могут возникнуть в любой момент", - отметил Гаралов.
Отметим, что 24 января в поселке Баилово произошел оползень. 98 домов в оползневой зоне находятся в аварийном состоянии, жители были переселены из своих домов и размещены на убежищах. Спустя несколько дней четыре дома полностью разрушились, два дома пришли в непригодное для проживания состояние.
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