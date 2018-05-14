В Азербайджане из-за паводка затопило около 10 сел

В результате того, что река Талачай в Загатальском районе Азербайджана вышла из берегов, пострадали почти 10 сел.

Об этом в понедельник сказал Trend заведующий отделом по работе с органами территориального управления и местного самоуправления Загатальского района Ягуб Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время чрезвычайная комиссия района проводит работу по определению нанесенного ущерба.

"Ущерб в основном нанесен селам Тала, Мазых, Магов, Беюк Тала, Даначы, Чобанкол, III Тала. В результате разлива реки были затоплены водой приусадебные участки граждан, уничтожены посевы", - отметил завотделом.

Мамедов добавил, что в связи с нанесенным ущербом составлены акты, сегодня будет определена сумма ущерба.

Мамедов сказал, что в результате происшествия также нанесен ущерб автомобилям граждан.

Напомним, что в результате нестабильной погоды на участке реки Талачай, протекающей через Загатальский район, произошли паводки.

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