К сведению абитуриентов - ПОДРОБНОСТИ

Результаты приемных экзаменов в вузы Азербайджана по II и III группам специальностей, состоявшихся 13 мая, будут обнародованы в течение двух дней, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С результатами можно ознакомиться на сайте ГЭЦ, а также отправив СМС с рабочим номером на 7727.

Абитуриенты, а также их родители, учителя, эксперты могут ознакомиться с вопросником по II и III группам специальностей.

Электронная версия вопросников размещена на сайте ГЭЦ.

Напомним, что в течение ближайших дней абитуриенты, а также их родители, учителя, эксперты также могут ознакомиться на сайте ГЭЦ с разъяснением по тестовым заданиям.