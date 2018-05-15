В Азербайджане будет до 30 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет малооблачно, преимущественно без осадков, ожидается северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-18, днем - 23-28 градусов тепла, в Баку ночью - 16-18, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-65, днем - 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 17-18 градусов тепла.

На южных пляжах Абшерона (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) ожидается умеренный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 19-20 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако во второй половине в отдельных местах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Местами туман, ветер восточный.

Ночью - 14-19, днем - 25-30, в горах ночью - 4-9, днем - 13-18 градусов тепла.

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