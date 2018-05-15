Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проводит очередное заседание

Во вторник проходит очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании будут рассмотрены обращения о помиловании. На предыдущем заседании Комиссии было рассмотрено более ста обращений, и в отношении части них было принято положительное решение.

Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые регулярно проводятся с конца января, до сегодняшнего дня было рассмотрено более 800 обращений.

В целом в Комиссию поступило около 1000 обращений.

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