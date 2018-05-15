Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проводит очередное заседание
15 мая 2018 17:09 145
Во вторник проходит очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании будут рассмотрены обращения о помиловании. На предыдущем заседании Комиссии было рассмотрено более ста обращений, и в отношении части них было принято положительное решение.
Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые регулярно проводятся с конца января, до сегодняшнего дня было рассмотрено более 800 обращений.
В целом в Комиссию поступило около 1000 обращений.
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