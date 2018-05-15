Победители международных олимпиад в Азербайджане смогут поступать в вузы вне конкурса? - ДЕТАЛИ

Министерство образования Азербайджана подготовило предложения для внесения изменений в законодательство страны по внеконкурсному приему в вузы победителей международных олимпиад по любой специальности, а победителей республиканских предметных олимпиад - по специальностям, соответствующим предметам, по которым они стали победителями. Об этом о вторник сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Байрамов сказал, что предложения находятся на стадии согласования с соответствующими структурами, а также будут представлены в Милли Меджлис.

"Победители республиканских предметных олимпиад очень хорошо подготовлены. В настоящее время победители международных предметных олимпиад могут поступать вне конкурса на соответствующие специальности. Внеконкурсный прием в вузы победителей международных олимпиад по любой специальности, а победителей республиканских предметных олимпиад - по специальностям, соответствующим предметам, по которым они стали победителями, может сыграть для них стимулирующую роль. Поэтому мы и подготовили эти предложения", - отметил министр.

По его словам, планируется увеличить число лицеев для одаренных учеников.

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