Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрела более ста обращений

Во вторник состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сказал Trend член Комиссии Рашад Меджид, после следующего заседания Комиссия по вопросам помилования завершит свою работу. По его словам, на сегодняшнем заседании также было рассмотрено более ста обращений и в отношении части из них принято положительное решение, передает Day.Az.

Меджид добавил, что на сегодняшнем заседании Комиссии также были рассмотрены обращения иностранцев.

Отметим, что на заседаниях Комиссии, которые регулярно проводятся с конца января, до сегодняшнего дня было рассмотрено более 1200 обращений.

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