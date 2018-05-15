Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей

15 мая 2018 18:29

Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей, проведенных 13 мая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, каждый абитуриент может войти на сайт ГЭЦ и ознакомиться с результатами экзамена и графическим изображением "карты ответов".

Кроме того, учащиеся могут узнать результаты, отправив с мобильных операторов СМС с "номером дела" на 7727.

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