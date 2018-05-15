В Азербайджане растет среднемесячная зарплата

В Азербайджане после полугодового интервала среднемесячная зарплата вновь начала расти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, эта цифра на 1 апреля составила 532,4 маната, что на 4,2% больше показателя на 1 марта, передает Day.Az.

За последний год среднемесячная зарплата наемных работников в Азербайджане выросла на 3,5%. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.

Отметим, что число наемных работников по состоянию на конец марта текущего года в Азербайджане составило 1532,3 тыс. человек, из них 888,9 тыс. заняты в государственном, 643,4 тыс. - в частном секторе экономики.

Из общего числа наемных работников 21,7% заняты в сфере образования, 19% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,5% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 7,1% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 6,2% - строительства, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 11,1% - прочих секторах экономики.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook