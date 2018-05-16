В Швеции состоится пятый съезд Конгресса азербайджанцев Швеции (КАШ), объединяющий 33 азербайджанских диаспорских организаций королевства, говорится в сообщении КАШ.

На съезде будет выслушан доклад о работе КАШ, а также утвержден новый состав Совета правления организации.

Отметим, что за период своей независимой и самостоятельной деятельности Конгресс стал одним из больших диаспорских организаций Европы.

Конгресс добился значительных и весомых успехов в работе по расширению и ускорению процесса интеграции азербайджанцев в шведское общество. За последние годы девять представителей КАШ вступили в крупнейшие партии страны, один из них даже стал членом Совета одной из ведущих партий. КАШ был создан в 2010 году, и главная задача заключалась в проведении работы для успешной интеграции азербайджанской диаспоры в политическую и общественную жизнь Швеции, и участии в ней.

Путем обширных интервью и письменных протестов КАШ неоднократно пресекал провокационные публикации армянского лобби и проармянских политиков в шведских СМИ.

Руководство Конгресса азербайджанцев Швеции провело ряд встреч с представителями правящей Социал-демократической партии Швеции, а также с членами оппозиционной партии Модератов, имеющих большинство мест в муниципалитете Стокгольма. Данные встречи были проведены для подведения итогов работы между правительством и Риксдагом Королевства Швеции и членами азербайджанской диаспоры в лице Конгресса азербайджанцев Швеции за последние 8 лет.

На встрече члены КАШ проинформировали руководителей фракций парламента Швеции о сложившейся ситуации вокруг Нагорно-Карабахского конфликта и оккупации 20 процентов территорий Азербайджана армянскими войсками, а также несоблюдении армянской стороной четырех резолюций Совета Безопасности ООН. Данный вопрос вызвал большой интерес со стороны шведских парламентариев ввиду влияния политических событий на Ближнем Востоке на Южно-Кавказский и в целом постсоветский регион. Кроме того, представители КАШ предъявили документы и литературу о конфликте

В ходе дискуссии со стороны ведущих политических фракций была подчеркнута необходимость таких встреч для дальнейшей активизации азербайджанской диаспоры в политический жизни Королевства Швеции. В свою очередь был также поднят вопрос о более активном участии азербайджанской диаспоры в политической жизни Королевства Швеции.

Конгресс азербайджанцев Швеции в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида провел акцию протеста перед посольством Армении в Швеции. Это было первой демонстрацией, проведенной перед зданием посольства Армении в Стокгольме. Участники акции расставили плакаты и лозунги, осуждающие действия Армении. Кроме того, прохожим были розданы листовки на шведском языке с подробной информацией о Ходжалинском геноциде.

О плодотворной работе Конгресса в данной области также было подчеркнуто на встрече с премьер-министром Швеции, где представители КАШ вновь затронули тему оккупации азербайджанских земель армянскими вооруженными силами.

Цель Конгресса заключается в донесении до шведского общества правды об Азербайджане, его истории и культуре, а также в развитии связей между азербайджанскими общинами Швеции, усилении их потенциала, совместном решении возникающих проблем.