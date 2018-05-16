В Бакинской Высшей школе нефти пройдет конференция TEDxBHOS

В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) будет реализован проект под эгидой всемирно известной инициативы "Конференции TEDx", нацеленной на разработку и распространение интересных и уникальных идей ("ideas worth spreading"), сообщает вуз в среду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция под названием "Альтернатива" пройдет 26 мая этого года в кампусе БВШН. С докладами и презентациями на ней выступят девять экспертов, специализирующихся в различных отраслях науки, политики, бизнеса, искусства и культуры.

TEDx - международный проект американского частного некоммерческого фонда TED, который проводит ежегодные конференции на актуальные темы в различных странах, городах, университетах и сообществах. Выступления докладчиков, которые не должны длиться свыше 18 минут, призваны пропагандировать идеи, ценные не только для нынешнего, но и будущих поколений. Конференция TEDxBHOS в БВШН пройдет в рамках мероприятий и по лицензии фонда TED.

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