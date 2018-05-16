В Баку произошел очередной оползень, разрушены 9 домов

В результате оползня в Баиловском жилом массиве на улице Бухтинская, 9 разрушилось несколько домов, сказал в среду находящийся на месте происшествия начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаралов отметил, что здесь еще в советское время было произведено террасирование склона, и были построены дома. "Мы наблюдали, что примерно в 200 метрах к западу от домов на Бухтинской улице, в направлении поселка Бадамдар идут определенные экзогенные процессы, которым способствовали непосредственно срез склона в виде террасы, строительство домов и сточные воды. В результате разрушилось несколько домов", - сказал он.

Он добавил, что склон, где расположены дома - это территория, склонная к оползням. "Улица очень маленькая и узкая, поэтому неизвестно, какие процессы идут под домами. На территории будут проведены наблюдения, после чего будет предоставлена дополнительная информация", - сказал Гаралов.

15 мая около 20:00 на улице Бухтинская в Баиловском жилом массиве Сабаильского района Баку произошел оползень. Об этом говорится в сообщении Исполнительной власти Сабаильского района.

Полностью разрушены два и частично еще два дома. В опасной зоне находятся еще 20 домов, говорится в сообщении.

Отметим, что жилые и другие строения на этой территории были построены еще в советское время, в основном в 50-х годах прошлого века. Большинство из них одноэтажные строения без прочного фундамента. Эти дома эксплуатируются давно, поэтому их ресурсы исчерпаны. Большая часть домов находится на балансе Объединения жилищно-коммунального хозяйства Сабаильского района.

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