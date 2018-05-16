Любовь Гуторова-Пойраз: Первая психоаналитическая конференция способствует развитию психоанализа в Азербайджане

В Баку прошла первая психоаналитическая конференция на тему "Транскультуральные аспекты психоанализа: теория и метод" с участием ведущих мировых экспертов в этой области, включая ректора Университета Зигмунда Фрейда в Париже, президента Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП) Николь Акнин и заслуженного деятеля науки, ректора Восточно-Европейского института психоанализа в Санкт-Петербурге, профессора Михаила Решетникова.

Данная конференция - первое в истории Азербайджана психоаналитически ориентированное мероприятие, проводилась по инициативе члена правления ЕКПП, национального представителя этой организации у нас в стране Фариза Самедова.

С докладами на конференции выступили спикеры из России, Украины, Франции, Швеции. На мероприятии присутствовали психологи, психотерапевты и психиатры, а также люди совершенно разных профессий: ученые, педагоги, люди искусства, работники кадровых служб, PR-специалисты, а также все, кому просто интересен психоанализ.

Среди посетителей конференции также была организатор Baku Fashion Club Любовь Гуторова-Пойраз. В бесед с Day.Az она отметила, что ее присутствие на конференции не случайно, это не праздное любопытство, а возможность приобретения профессионального опыта.

"Уверена, что для тех, кто знает меня, мое посещение конференции может вызвать удивление и это нормально, так как на протяжении 15 лет моей профессиональной деятельностью была мода. На какое-то время я ушла в "подполье", но на самом деле в моей жизни происходили процессы, которые, в конечном счете, привели к кардинальной смене моей профессиональной деятельности. Хотя я продолжаю руководить клубом BFC, но наряду с этим мой основной акцент направлен на новую деятельность. Выражаясь словами апостола Павла "Неисповедимы пути Господни". Уже более года нахожусь в процессе обучения, которое активно идет сразу в нескольких психотерапевтических направлениях. Получаю второе образование в РУДН (Российский Университет Дружбы Народов) на специальность психолога - консультанта. Первое образование педагогическое. А так же, прохожу обучение на гештальт-терапевта. Гештальт - это одно из популярных направлений в психотерапии, обучение проводит Московский Институт Гештальт Терапии и Консультирования. Много профессиональных планов в новой деятельности, но пока об этом говорить не стоит, лучшие слова это дела", - сказала Л. Гуторова-Пойраз.

Она призналась, что узнала о первой психоаналитической конференции в Азербайджане от психоаналитика, национального представителя ЕКПП Фариза Самедова.

"После конференции я поблагодарила Фариза Самедова за прекрасную организацию мероприятия, а так же, за возможность приобретения профессионального опыта и обмена, рядом с такими выдающимися личностями в своей сфере как Николь Акнин, Михаил Решетников, Александр Непомнящий, Татьяна Мизинова, Урбан Вестин, Светлана Уварова, Андрей Куликов и др.

Отмечу, что я была приятно удивлена встрече с Михаилом Решетниковым, потому что люблю слушать его выступления в youtube, а здесь появилась возможность пообщаться с простым и одновременно выдающимся человеком. Несомненно, все выступающие с докладом и лекциями психоаналитики оставили свой профессиональный отпечаток. В недавней переписке с Фаризом Самедовым, он сообщил, что после конференции заметно значительное оживление и большой интерес к психоанализу, что уже является положительным результатом. Все эти процессы в самом ближайшем будущем принесут свои положительные плоды в развитии психологии и психоанализа в Азербайджане", - заключила Любовь Гуторова-Пойраз.

Ф. Агаларова