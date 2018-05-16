Из домов в Баиловской оползневой зоне в Баку переселены 55 человек - ФОТО

16 мая 2018 12:51

Из домов с территории по Бухтинской улице в Баилово, где вчера вечером произошел оползень, переселены 22 семьи (55 человек). Об этом в среду сообщили Trend в Исполнительной власти Сабаильского района, передает Day.Az.

На месте происшествия находится глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов.

Территория находится под контролем полицейских постов.

Было отмечено, что после обращения жителей специалисты Исполнительной власти и МЧС изучили состояние строений, было вынесено заключение об аварийном и не подлежащем ремонту состоянии этих зданий.

Исполнительная власть Сабаильского района обратилась в связи с этим вопросом в Кабинет министров.

Отметим, что 15 мая около 20:00 на улице Бухтинская в Баиловском жилом массиве Сабаильского района Баку произошел оползень. Полностью разрушены два и частично еще два дома. В опасной зоне находятся еще 20 домов, сообщили сегодня в Исполнительной власти Сабаильского района в связи с оползнем, произошедшим на Баилово.

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