Какой будет погода завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове малооблачная погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-17, днем - 23-28 градусов тепла, в Баку ночью - 15-17, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пришаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный. Температура морской воды 17-18 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром. Температура морской воды 19-20 градусов тепла.

Завтра в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные грозовые дожди, ветер восточный.

Ночью 14-19, днем 27-32, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

Завтра слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

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