На этих дорогах Баку ограничили движение транспорта

В целях регулирования безопасного движения автотранспортных средств в городе Баку, проводятся работы по маркировке на автомобильных дорогах Баку-Алят (участок от круга Азнефть до Баиловского круга - в обеих направлениях) и Локбатан-Гобу-Хокмели. С этой целью на названных дорогах до вечерних часов движение автотранспортных средств будет частично или полностью ограничено, передает Day.Az со ссылкой на Report.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, на 1-й Бакинской кольцевой дороге также проводятся ремонтные работы, движение транспорта ограничено на полосе проведения работ.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и придерживаться установленных временных дорожных знаков.

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