Глава ИВ Сабаильского района Баку о судьбе домов в Баиловской оползневой зоне

После изучения специалистами МЧС и представителями Кабмина ситуации в оползневой зоне на Бухтинской улице в Баилово будет принято решение в связи с уже разрушившимися и находящимися под угрозой разрушения домами. Об этом в среду сказал находящийся в оползневой зоне глава Исполнительной власти Сабаильского района Эльдар Азизов, передает Day.Az со ссылкой на Trend

Он напомнил, что дома были построены в советское время. "Здесь нет самостроек, на дома имеются документы. По предварительной версии, исчерпан ресурс эксплуатации этих домов. Одно здание здесь уже находилось в аварийном состоянии, поэтому решением Кабмина жители были переселены, им выданы компенсации", - сказал Азизов.

Глава ИВ Сабаильского района отметил, что Кабмин проведет оценку в связи с этими домами, и примет соответствующее решение.

Отметим, что 15 мая около 20:00 на улице Бухтинская в Баиловском жилом массиве Сабаильского района Баку произошел оползень. Полностью разрушены два и частично еще два дома. В опасной зоне находятся еще 20 домов, сообщили сегодня в Исполнительной власти Сабаильского района. Из домов по Бухтинской улице в Баилово, где вчера вечером произошел оползень, переселены 22 семьи (55 человек).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook