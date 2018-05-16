В Азербайджане впервые подготовлена ​​карта долголетия

Впервые в Азербайджане разработана карта долголетия страны.

Об этом Trend сообщил директор Института физиологии Национальной Академии наук, доктор биологических наук Улдуз Хашимова, передает Day.Az.

Хашимова сообщила, что в некоторых регионах Азербайджана индекс долголетия очень высок.

"Есть такие области, где регистрируются рекордные показатели долголетия. В таких районах как Шуша, Ходжавенд, Ханкенди, Газах, Товуз показатели долголетия жителей очень высоки. Поэтому в ближайшее время мы планируем проведение исследований в этих регионах, а также в Нахчыванской Автономной Республике. Однако в этом году мы будем проводить исследования долгожителей в Исмаиллинском районе", - сказала директор института.

Хашимова также подчеркнула, что такие исследования уже проводились в южных регионах страны.

В Азербайджане на данный момент проживает около 10 000 человек старше 90 лет. Хашимова подчеркнула, что перед исследованием, в первую очередь выполняется верификация возраста долгожителей. Это является первым этапом в процессе исследования долголетия. Во время исследования в группу подопытных также включаются члены семей долгожителей, даже те, у которых не были найдены признаки долголетия и с ними проводятся те же медицинские и биологические экспертизы. В этих исследованиях участвуют врачи, биологи, психологи и т.д.

Хашимова добавила, что научные исследования в области долголетия в Азербайджане начались в середине 80-х годов и проводились в различных регионах Азербайджана.

"Снижение или повышение числа долгожителей - это спиралевидный процесс, и некоторые события, происходившие в стране, влияют на их количество, например, процесс вынужденного переселения в первую очередь оказывают негативное влияние на пожилых людей и долгожителей, а последние данные показывают, что количество долгожителей в нашей стране увеличилось", - сказала директор института.