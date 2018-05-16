Обнародована численность населения Азербайджана
16 мая 2018 15:30 586
С начала этого года население Азербайджана увеличилось на 18260 человек, и на апрель 2018 года численность населения достигла 9916345 человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Численность населения на один квадратный километр -115 человек.
52,9 процента населения проживают в городах, 47,1 процента - в сельской местности, 49,9 процента населения - мужчины, 50,1 процента - женщины.
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