Обнародована численность населения Азербайджана

С начала этого года население Азербайджана увеличилось на 18260 человек, и на апрель 2018 года численность населения достигла 9916345 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Численность населения на один квадратный километр -115 человек.

52,9 процента населения проживают в городах, 47,1 процента - в сельской местности, 49,9 процента населения - мужчины, 50,1 процента - женщины.

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