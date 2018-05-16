Названа причина разрушения домов на Баиловском склоне в Баку

Причиной разрушения домов на Бухтинской улице в Сабаильском районе Баку, по предварительной версии, может быть антропогенная нагрузка на склон.

Об этом сказал Trend начальник отряда экспедиции геологического планирования Национальной службы геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Гасанов, который находится на территории, где произошел оползень, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время изучается причина происшествия.

"Утечки из канализационных линий привели к тому, что был размыт грунт. Это предварительная версия. Исследования продолжаются. Процесс нельзя однозначно называть оползнем. Грунт размыт из-за антропогенного воздействия", - сказал Гасанов.

Отметим, что вчера, 15 мая, около 20:00 на улице Бухтинская в жилом массиве Баилово Сабаильского района Баку под воздействием подземных процессов произошел оползень. Полностью разрушены два и частично еще два дома. На опасной территории находятся еще 20 домов, сообщили сегодня в Исполнительной власти Сабаильского района. С территории по Бухтинской улице в Баилово, где вчера вечером произошел оползень, выселены 22 семьи (55 человек), пострадавших нет. На территории проводятся исследования.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook