Новое назначение в UNEC

Анар Рзаев назначен на должность проректора по Международным связям и программам UNEC, сообщает вуз в среду.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Анар Яшар оглы Рзаев родился в 1973 году. Образование бакалавриата получил в университете Хазар. Став победителем студенческой программы обмена "ACTP" в Баку, затем в Москве, продолжил учебу в колледже Ютика университета Сиракуз в штате Нью-Йорк США.

Доцент А.Рзаев до назначения на должность был директором Международной школы экономики UNEC.

В период его руководства Международная школа экономики была признана самым популярным факультетом среди студентов, готовящихся по II группе специальности. Два года подряд абитуриенты, набравшие 700 баллов на вступительных экзаменах ГЭЦ, выбирали именно Международную школу экономики. В 2017/18 учебном году из 23 студентов по II группе специальности, удостоенных президентской стипендии, 17 в настоящее время получают образование в Международной школе экономики UNEC на английском языке.

А.Рзаев является доцентом кафедры "Международная экономика" (на английском языке) UNEC. В совершенстве владеет азербайджанским, английским, русским и персидским языками.