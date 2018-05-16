Двум компаниям в Азербайджане предоставили право на кабельное вещание

16 мая 2018 20:15

В среду состоялось очередное заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана, говорится в сообщении совета, распространенном в среду. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На заседании был рассмотрен вопрос о предоставлении лицензий для IP TV-телетрансляции ЗАО Farrux Teleradio и ЗАО Shakh Telecom. Им были предоставлены бессрочные лицензии для кабельного вещания (метод вещания - интернет, IP TV).

Отметим, что ранее НСТР выдал бессрочную лицензию ООО "Аналитическо-информационный центр REAL" для спутникового вещания как специализированного (новостного) канала.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az