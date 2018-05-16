Двум компаниям в Азербайджане предоставили право на кабельное вещание
16 мая 2018 20:15 333
В среду состоялось очередное заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана, говорится в сообщении совета, распространенном в среду. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
На заседании был рассмотрен вопрос о предоставлении лицензий для IP TV-телетрансляции ЗАО Farrux Teleradio и ЗАО Shakh Telecom. Им были предоставлены бессрочные лицензии для кабельного вещания (метод вещания - интернет, IP TV).
Отметим, что ранее НСТР выдал бессрочную лицензию ООО "Аналитическо-информационный центр REAL" для спутникового вещания как специализированного (новостного) канала.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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