Двум компаниям в Азербайджане предоставили право на кабельное вещание

В среду состоялось очередное заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана, говорится в сообщении совета, распространенном в среду. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На заседании был рассмотрен вопрос о предоставлении лицензий для IP TV-телетрансляции ЗАО Farrux Teleradio и ЗАО Shakh Telecom. Им были предоставлены бессрочные лицензии для кабельного вещания (метод вещания - интернет, IP TV).

Отметим, что ранее НСТР выдал бессрочную лицензию ООО "Аналитическо-информационный центр REAL" для спутникового вещания как специализированного (новостного) канала.