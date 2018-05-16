В Баку могут появиться азербайджано-австралийские образовательные центры

16 мая 2018 20:45

В Баку могут появиться совместные азербайджано-австралийские образовательные центры.

Об этом в среду сказал Trend основатель и директор Торговой палаты Азербайджана в Австралии Низами Джафаров, передает Day.Az.

По его словам, Торговая палата совместно с ведущими вузами Австралии и Азербайджана обсуждает возможности сотрудничества между двумя странами в сфере образования.

"Сейчас мы обсуждаем несколько вариантов сотрудничества. Так, в Азербайджане могут появиться созданные совместно с австралийскими вузами образовательные центры или же при местных вузах могут появиться специальные кампусы", - сказал он.

 

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