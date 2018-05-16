На одной из улиц Баку ограничат движение транспорта
16 мая 2018 20:40 168
В ночь с 16 по 17 мая будет полностью ограничено автомобильное движение на участке улицы Тебриз между улицами Талата Шихалиева и Абдулазала Демирчизаде, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в среду.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Ограничения связаны с ремонтными работами и будут действовать до их завершения.
Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и придерживаться установленных временных дорожных знаков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
19:29 269
В Баку пройдет турнир по домино
19:07 6 505