На одной из улиц Баку ограничат движение транспорта

16 мая 2018 20:40

В ночь с 16 по 17 мая будет полностью ограничено автомобильное движение на участке улицы Тебриз между улицами Талата Шихалиева и Абдулазала Демирчизаде, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, распространенном в среду.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с ремонтными работами и будут действовать до их завершения.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и придерживаться установленных временных дорожных знаков.

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