Минэкологии о причине проседания на Баиловском склоне в Баку

Проседание почвы в жилом массиве Баилово в Сабаильском районе Баку произошло в результате техногенных, а не естественных факторов.

Об этом в среду сказал Trend начальник Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Шахмирза Сафаров.

"Естественный уклон составляет 35-40 градусов. На склоне, разрезанном террасами, затем были возведены дома - "самостройки". В результате этого склон был перегружен, его устойчивость ослабла, из линий коммуникаций просочилась вода, начался процесс размыва грунта", - сказал Сафаров.

По его словам, все это привело к обвалам и проседанию на данном участке. В целом, добавил Сафаров, данный участок считается местом, подверженным влиянию экзогенных процессов, таких как оползни, обвалы и проседание.

Начальник службы отметил, что специалисты министерства проводят на участке исследования совместно с соответствующими структурами и устанавливаются границы опасной зоны.

Отметим, что вчера, 15 мая, около 20:00 на улице Бухтинская в жилом массиве Баилово Сабаильского района Баку под воздействием подземных процессов произошел оползень. Полностью разрушены два и частично еще два дома. На опасной территории находятся еще 20 домов, сообщили сегодня в Исполнительной власти Сабаильского района. С территории по Бухтинской улице в Баилово, где вчера вечером произошел оползень, выселены 22 семьи (55 человек), пострадавших нет. На территории проводятся исследования.