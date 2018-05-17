В бакинском ботаническом саду мужчину избили до полусмерти

Мужчина среднего возраста был избит в Сабаильском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, Орхан Алиев Джабраил оглы, 1985 года рождения, поспорил со своим знакомым. Стороны продолжили свой спор в Ботаническом саду. В результате О. Алиев с различными тяжелыми травмами помещен в Центральную клиническую больницу №1.

По факту ведется расследование.

Один из участников драки задержан.