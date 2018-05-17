Тела найденных азербайджанских альпинистов переданы семьям
Тела альпинистов Джабраилзаде Фариды Забиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниатзаде Намина Низами оглу, пропавших в горной местности Губинского района, были обнаружены вблизи Туфандага под снегом на глубине четыре метра. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Тела альпинистов переданы их семьям.
Напомним, что в результате поисков членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде было установлено местонахождение их палатки и обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина).
Напомним, что 23 декабря прошлого года Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились в поход из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.
Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар", отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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